Ультрас Шахтаря прокоментували перехід захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт і подякували за допомогу.

Ультрас Шахтаря не залишилися осторонь переходу українського захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.

Фанати не схвалили підписання контракту з російським клубом, натомість подякували гравцю за допомогу українській армії.

— Рак, вибір не схвалюємо. Але за приціли, оптику, спальники та інші речі дякуємо, — написали ультрас у Twitter.

Таким чином, ультрас Шахтаря, які відомі своєю проукраїнською позицією, натякнули на те, що футболіст допомагав українським бійцям у зоні бойових дій на окупованому Донбасі.

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Коментар активних фанів гірників збентежив російських ультрас. Адміністратори головного фанатського пабліку Росії OFNEWS/Околофутбола так і не зрозуміли, чи це українські фани так тролять москалів, чи футболіст насправді допомагав українській армії.

Цікаво, що раніше стало відомо про допомогу бійцям АТО інших гравців помаранчево-чорних — зокрема, Тараса Степаненка та Андрія Пятова.

Нагадаємо, 28 січня Ракицький перейшов з Шахтаря в російський клуб Зеніт.

Фото: ФК «Зенит».