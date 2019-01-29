Ультрас Шахтаря прокоментували перехід захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт і подякували за допомогу.
Ультрас Шахтаря не залишилися осторонь переходу українського захисника Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.
Фанати не схвалили підписання контракту з російським клубом, натомість подякували гравцю за допомогу українській армії.
— Рак, вибір не схвалюємо. Але за приціли, оптику, спальники та інші речі дякуємо, — написали ультрас у Twitter.
Таким чином, ультрас Шахтаря, які відомі своєю проукраїнською позицією, натякнули на те, що футболіст допомагав українським бійцям у зоні бойових дій на окупованому Донбасі.
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Коментар активних фанів гірників збентежив російських ультрас. Адміністратори головного фанатського пабліку Росії OFNEWS/Околофутбола так і не зрозуміли, чи це українські фани так тролять москалів, чи футболіст насправді допомагав українській армії.
Цікаво, що раніше стало відомо про допомогу бійцям АТО інших гравців помаранчево-чорних — зокрема, Тараса Степаненка та Андрія Пятова.
Нагадаємо, 28 січня Ракицький перейшов з Шахтаря в російський клуб Зеніт.
Фото: ФК «Зенит».