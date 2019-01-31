Матч чемпіонату Франції між Нантом та Сент-Етьєном був зупинений арбітром в пам’ять про футболіста Еміліано Сала, який зник над Ла-Маншем.

Під час домашнього матчу Нанта в чемпіонаті Франції проти Сент-Етьєна футболісти та вболівальники вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала.

На цей матч футболісти Нанта вийшли у футболках присвячені своєму колишньому одноклубнику: у кожного гравця на футболках був свій номер, але прізвище у всіх було одне — Сала.

Читайте: Вчора Сала мав зіграти з Арсеналом. Його внесли в заявку та влаштували акцію

На 9-й хвилині зустрічі (під цим номером Сала виступав за Нант) арбітр Франк Шнайдер зупинив гру, вболівальники на стадіоні Ля Божуар — Луї Фонтено супроводили її оплесками.

Головний тренер Нанта Вахід Халілходжич не зміг стримати емоції та розплакався.

Також перед матчем вболівальники виклали на трибунах напис SALA.

Раніше поліція Гернсі припинила активні пошуки зниклого літака з Сала. У заяві поліція сказано, що шанси на виживання пасажирів літака вкрай малі.

Нагадаємо, ввечері 21 січня Сала вилетів з Франції в Вельс, але за годину до запланованого прибуття в Кардіфф його літак зник з радарів.

Фото: FC Nantes.