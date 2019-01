У матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал приймав Кардіфф Сіті на стадіоні Емірейтс. Цей матч міг стати дебютним для новачка лазурних пташок Еміліано Сала, який перейшов з Нанту за €20 млн.

21 січня приватний літак з футболістом зник з радарів в акваторії Нормандських островів. Літак з гравцем досі не знайшли, а поліція Гернсі вирішила припинити пошуки.

На честь 28-річного аргентинця та пілота літака Девіда Ібботсона каноніри влаштували зворушливу акцію пам’яті. Арсенал включив Сала до передматчевої програмки разом з іншими гравцями. Напроти його прізвища замість ігрового номеру було зображено жовто-зелений нарцис — символ Вельсу.

Також такі квіти роздавалися разом з програмкою на матч. Вболівальники їх прикріплювали до шаликів, шапок та курток, або просто несли в руках.

Arsenal handing out daffodils in tribute to missing Cardiff striker Emiliano Sala and pilot Dave Ibbotson tonight.

Sala’s name also included in Cardiff’s squad list on the back of the programme. pic.twitter.com/kdArJbWZV2

— Jack Rosser (@JackRosser_) 29 января 2019 г.