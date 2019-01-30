Еміліано Сала, який зник у літаку над Ла-Маншем потрапив до заявки на гру між Арсеналом та Кардіфф Сіті. На честь футболіста провели акцію пам’яті.

У матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал приймав Кардіфф Сіті на стадіоні Емірейтс. Цей матч міг стати дебютним для новачка лазурних пташок Еміліано Сала, який перейшов з Нанту за €20 млн.

21 січня приватний літак з футболістом зник з радарів в акваторії Нормандських островів. Літак з гравцем досі не знайшли, а поліція Гернсі вирішила припинити пошуки.

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На честь 28-річного аргентинця та пілота літака Девіда Ібботсона каноніри влаштували зворушливу акцію пам’яті. Арсенал включив Сала до передматчевої програмки разом з іншими гравцями. Напроти його прізвища замість ігрового номеру було зображено жовто-зелений нарцис — символ Вельсу.

Також такі квіти роздавалися разом з програмкою на матч. Вболівальники їх прикріплювали до шаликів, шапок та курток, або просто несли в руках.

Arsenal handing out daffodils in tribute to missing Cardiff striker Emiliano Sala and pilot Dave Ibbotson tonight. Sala’s name also included in Cardiff’s squad list on the back of the programme. pic.twitter.com/kdArJbWZV2 — Jack Rosser (@JackRosser_) 29 января 2019 г.

Деякі з фанатів принесли на стадіон букети жовтих квітів. Також на одному з секторів вболівальники влаштували перформанс, убравши його в жовтий колір. На одному з банерів був розміщений зворушливий запис:

— Ми ніколи не побачили, як ти забиваєш за нас. Але ти назавжди залишишся прекрасним блакитним птахом, і ми завжди будемо любити тебе.

Гравці Кардіффа вийшли на поле перед матчем з прикріпленими жовтими квітами, а тренерський штаб не знімав їх до завершення матчу.

Emiliano Sala could’ve made his debut for Cardiff City tonight… #PrayForSala pic.twitter.com/jb0ECkRndL — 433 (@official433) 29 січня 2019 р.

Перед початком матчу капітани команд Месут Озіл та Сол Бамба вийшли на поле з букетами квітів і поклали їх в центрі поля. Також команди вшанували пам’ять Еміліано хвилиною мовчання, а вболівальники заповнили її оплесками.

Сама гра завершилася перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 2:1. За канонірів відзначилися П’єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт. Кардіфф відповів голом Натаніеля Мендеса-Лейнга. У турнірній таблиці Арсенал (47) йде п’ятим, Кардіфф Сіті (19) — 18-й.

Раніше Фатки ICTV писали, що Кардіфф не хоче платити Нанту за трансфер Еміліано Сала.

Фото: Getty Images.