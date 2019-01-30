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Вчора Сала мав зіграти з Арсеналом. Його внесли в заявку та влаштували акцію

Еміліано Сала, який зник у літаку над Ла-Маншем потрапив до заявки на гру між Арсеналом та Кардіфф Сіті. На честь футболіста провели акцію пам’яті.

Эмилиано Сала

У матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал приймав Кардіфф Сіті на стадіоні Емірейтс. Цей матч міг стати дебютним для новачка лазурних пташок Еміліано Сала, який перейшов з Нанту за €20 млн.

21 січня приватний літак з футболістом зник з радарів в акваторії Нормандських островів. Літак з гравцем досі не знайшли, а поліція Гернсі вирішила припинити пошуки.

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На честь 28-річного аргентинця та пілота літака Девіда Ібботсона каноніри влаштували зворушливу акцію пам’яті. Арсенал включив Сала до передматчевої програмки разом з іншими гравцями. Напроти його прізвища замість ігрового номеру було зображено жовто-зелений нарцис — символ Вельсу.

Також такі квіти роздавалися разом з програмкою на матч. Вболівальники їх прикріплювали до шаликів, шапок та курток, або просто несли в руках.

Деякі з фанатів принесли на стадіон букети жовтих квітів. Також на одному з секторів вболівальники влаштували перформанс, убравши його в жовтий колір. На одному з банерів був розміщений зворушливий запис:

— Ми ніколи не побачили, як ти забиваєш за нас. Але ти назавжди залишишся прекрасним блакитним птахом, і ми завжди будемо любити тебе.

Гравці Кардіффа вийшли на поле перед матчем з прикріпленими жовтими квітами, а тренерський штаб не знімав їх до завершення матчу.

Перед початком матчу капітани команд Месут Озіл та Сол Бамба вийшли на поле з букетами квітів і поклали їх в центрі поля. Також команди вшанували пам’ять Еміліано хвилиною мовчання, а вболівальники заповнили її оплесками.

Сама гра завершилася перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 2:1. За канонірів відзначилися П’єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт. Кардіфф відповів голом Натаніеля Мендеса-Лейнга. У турнірній таблиці Арсенал (47) йде п’ятим, Кардіфф Сіті (19) — 18-й.

Раніше Фатки ICTV писали, що Кардіфф не хоче платити Нанту за трансфер Еміліано Сала.

Фото: Getty Images.

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