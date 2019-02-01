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Ястремська обіграла екс-першу ракетку світу у чвертьфіналі в Хуахіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла іспанку Гарбінє Мугурусу в 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні.

Даяна Ястремська

Третя ракетка України Даяна Ястремська вийшла до 1/2 фіналу турніру WTA у Хуахіні (Таїланд).

Українка у двох сетах обіграла екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу з Іспанії — 7:6, 6:1.

Читайте: Наомі Осака виграла Australian Open

У півфіналі турніру Ястремська зустрінеться з польською тенісисткою Магдою Лінетт.

Призовий фонд турніру у Хуахіні складає $250 тис.

Нагадаємо, у третьому колі Australian Open Ястремська здолала іншу представницю Іспанії Карлу Суарес-Наварро.

ФотоGetty Images.

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