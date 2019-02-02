У півфіналі турніру WTA в Хуахіні Даяна Ястремська в двох сетах пробила собі шлях до фіналу перемогою над Магдою Лінетт.

Українка Даяна Ястремська зіграє у фіналі турніру WTA в Хуахіні завдяки перемозі в 1/2 турніру в матчі проти Магди Лінетт з Польщі.

Одеситка не залишила суперниці шансів, впевнено вигравши два сети – 6:4, 6:3. Для проходження цього етапу таїландського турніру Ястремській знадобилася 1 година 27 хвилин.

При цьому 18-річна українка не виконала жодного ейсу, допустила дві помилки на подачі і зробила один брейк.

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У фіналі, який відбудеться 3 лютого, Ястремська вийде проти Айли Томлянович. Представниця Австралії вийшла в останню стадію турніру завдяки перемозі над словенкою Тамарою Зіданшек – 6:4, 6:1.

До слова, в 1/4 фіналу турніру в Хуахіні Ястремська обіграла іспанку Гарбінє Мугурусу.

Фото: Даяна Ястремська