Українка Даяна Ястремська зіграє у фіналі турніру WTA в Хуахіні завдяки перемозі в 1/2 турніру в матчі проти Магди Лінетт з Польщі.

Одеситка не залишила суперниці шансів, впевнено вигравши два сети – 6:4, 6:3. Для проходження цього етапу таїландського турніру Ястремській знадобилася 1 година 27 хвилин.

При цьому 18-річна українка не виконала жодного ейсу, допустила дві помилки на подачі і зробила один брейк.

Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.

She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus

