Динамо на стадіоні Пірей зіграє проти грецького Олімпіакоса у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Динамо у четвер, 14 лютого, проведе матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Пірей зіграють проти грецького Олімпіакоса.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Педру Мартінша. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 2.09. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.02. Нічийний результат зустрічі — 3.42.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Олімпіакос — Динамо. Початок о 19:55.

Фото: FC Dynamo Kyiv.