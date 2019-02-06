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Олімпіакос — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Динамо на стадіоні Пірей зіграє проти грецького Олімпіакоса у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Динамо Киев

Динамо у четвер, 14 лютого, проведе матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Пірей зіграють проти грецького Олімпіакоса.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Педру Мартінша. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 2.09. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.02. Нічийний результат зустрічі — 3.42.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Олімпіакос — Динамо. Початок о 19:55.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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