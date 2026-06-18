Дружина спадкоємця норвезького престолу, 52-річна кронпринцеса Метте-Маріт, перенесла успішну трансплантацію легень. Наразі вона перебуває в лікарні та проведе там ще кілька тижнів, поки триватиме відновлення.

Про це повідомили в університетській лікарні Осло через заяву, поширену королівським палацом.

Стан кронпринцеси — що відомо

У 2018 році Метте-Маріт діагностували легеневий фіброз — хронічне захворювання, яке спричиняє рубцювання тканин легень та погіршує насичення організму киснем.

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У лікарні заявили, що трансплантація “наразі пройшла успішно”, однак не уточнили, коли саме була проведена операція.

За словами професора університетської лікарні Осло Оре Холм, як і всі пацієнти після пересадки органів, кронпринцеса залишатиметься під наглядом медиків протягом кількох тижнів.

У цей час лікарі підбиратимуть необхідні препарати, стежитимуть за можливими ускладненнями та розпочнуть фізичну реабілітацію.

Ще 5 червня в лікарні повідомляли, що Метте-Маріт внесли до списку очікування на трансплантацію після різкого погіршення стану здоров’я. За оцінками медиків, без операції їй могло залишатися близько року життя.

Кронпринц Гокон та Метте-Маріт подякували громадянам за підтримку. У палаці зазначили, що наступну інформацію про стан здоров’я кронпринцеси оприлюднять лише після її виписки з лікарні.

Як відбирають донорські легені в Норвегії

Щороку в Норвегії проводять приблизно від 30 до 35 трансплантацій легень. Представники лікарні наголосили, що члени королівської родини не мають жодних привілеїв під час отримання донорських органів.

За словами медиків, для успішної пересадки мають збігтися одразу кілька важливих факторів: розмір органа, група крові та сумісність тканин донора й реципієнта.

Згідно з даними університетської лікарні Осло, до 90% пацієнтів після трансплантації легень живуть щонайменше рік після операції, а близько 55% — понад десять років.

У грудні минулого року кронпринц Гокон розповідав, що родина помітила погіршення стану Метте-Маріт і те, що їй стало значно важче дихати.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре раніше відзначав відкритість кронпринцеси щодо своєї хвороби, наголошуючи, що її приклад може допомогти людям із подібними діагнозами.

Королівська родина переживає серію скандалів

Операція Метте-Маріт відбулася в непростий період для норвезької монархії.

Цього тижня її 29-річного сина від попередніх стосунків Маріуса Борга Гойбі засудили до чотирьох років ув’язнення у справі про зґвалтування та домашнє насильство. Його адвокат уже заявив про намір оскаржити вирок.

Крім того, раніше кронпринцеса перепросила короля та королеву за контакти з покійним американським фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, якого вона свого часу називала другом. Водночас Метте-Маріт припинила спілкування з ним за кілька років до його смерті у 2019 році.

На тлі цих подій підтримка монархії в Норвегії помітно знизилася. За даними соціологічних опитувань, у лютому цього року збереження монархії підтримували 60% норвежців — це був найнижчий показник за весь час спостережень. У травні рівень підтримки зріс до 64%.

Джерело : Reuters

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