Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський продемонстрував президенту Каролю Навроцькому, яку реакцію у РФ спричинило його рішення про позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Сікорський про реакцію РФ на позбавлення Зеленського ордена

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X відреагував на допис заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який прокоментував рішення Варшави щодо відкликання нагороди Володимира Зеленського.

Медведєв у своїй публікації заявив, що це рішення нібито є очікуваним і супроводжував коментар різкими образливими висловлюваннями на адресу українського президента.

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У Польщі такі формулювання не коментували напряму, однак сам зміст допису вже викликав політичну реакцію.

У відповідь Сікорський звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького, фактично вказавши на те, як у Росії сприйняли його рішення.

Він іронічно зазначив, що подібні заяви з боку російських чиновників варто враховувати, підкресливши: Є підтримка, президенте Навроцький.

Таким чином глава польського МЗС звернув увагу на те, що російська риторика довкола польсько-українських рішень залишається жорсткою та використовується для політичних маніпуляцій.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

Рішення у Варшаві пояснили суперечками довкола історичної політики, зокрема після присвоєння одному з українських підрозділів назви на честь діячів УПА.

Після цього в Україні низка високопосадовців заявила про відмову від польських державних нагород.

Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга оголосив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею, отриманий у 2022 році.

Також про відмову від польської нагороди заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він повідомив, що не зможе залишити в себе Золотий офіцерський хрест ордена За заслуги перед Польщею, наголошуючи на недружньому характері рішення польської сторони.

Крім того, посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що повертає Кавалерський хрест того ж ордена, підкресливши важливість взаємної поваги та діалогу між Києвом і Варшавою навіть у періоди напруження.

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