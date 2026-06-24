У Гданську розпочалася 15-та Парламентська асамблея України та Польщі, яка відбудеться напередодні Конференції з питань відновлення України (URC 2026).

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Парламентська асамблея у Гданську

Парламентську асамблею відкрили віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Республіки Польща Моніка Веліховська.

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У засіданні беруть участь народні депутати України та парламентарі Польщі. Головна увага зустрічі зосереджена на двох ключових темах:

європейська інтеграція та відбудова: стратегічне партнерство між Польщею та Україною;

Польща та Україна перед безпековими викликами: основа нової європейської архітектури безпеки.

– Тут зібралися ті, хто хоче діалогу, і саме в ньому бачить єдиний шлях виходу з криз. Наше завдання – не шукати нових приводів для суперечок, а повернутися до того, що вже колись допомогло пройти через найскладніші моменти, – сказала віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк.

За її словами, саме Парламентська асамблея України і Польщі два роки тому зрушила процес надання дозволів на ексгумацію.

Як стверджує Кондратюк, історична пам’ять народів формувалася по-різному, тому окремі постаті та події досі викликають різні оцінки в Україні або Польщі.

Але кожна нація має право на встановлення історичної справедливості, вивчення архівів і свідчень, проведення пошукових робіт, наголосила віцеспікерка Верховної Ради.

– Україна і Польща – стратегічні партнери. Історично, географічно, логістично, безпеково, ціннісно. Ми маємо спільного ворога. Це Росія, яка вбила еліту польської нації під Смоленськом і не понесла жодних покарань. Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин, – звернула увагу Кондратюк.

На думку віцеспікерки, парламентарі обох країн мають зосередитися на побудові майбутнього, зокрема, на процесі вступу України до Європейського Союзу.

Кондратюк зазначила, що днями в Україні відкрили перший кластер переговорів. Вона розповіла, що у польському Сеймі створили спеціальну комісію для допомоги Україні на шляху до Європейського Союзу, яку очолила Моніка Веліховська.

Крім цього, Кондратюк закликала до посилення і масштабування співпраці між Україною та Польщею у сферах військово-промислового комплексу, економіки та культури.

Фото : Верховна Рада

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