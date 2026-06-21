На СТБ тривають прем’єрні випуски 17-го сезону МастерШеф. До суперфіналу залишаються лічені ефіри, тож ціна кожної помилки для кітелянтів зростає. Відтепер — без битв чорних: учасник, який впорається найгірше, залишає проєкт одразу після випробування.

Як пройшли 31 та 32 випуски МастерШеф 17

Тиждень на кухні МастерШеф 17 розпочався зі справжнього кулінарного інтертейменту. Аматори створили страви у власній авторській концепції та презентували їх суддям у форматі кулінарного шоу.

Крім того, вперше за всю історію проєкту глядачі побачили людей, без яких неможливе створення реаліті, — фудпродюсерів МастерШеф 17. Ба більше, цього разу вони не просто залишалися за кадром, а стали суперниками кітелянтів у випробуванні. Учасники та гості вигадували завдання одне для одного й доводили, хто здатен більше вразити суддів — аматори чи досвідчені професіонали.

Зараз дивляться

У третьому випробуванні кітелянти працювали з темою чотирьох стихій. Вони мали об’єднати їх у своїй страві та підготувати презентацію, яка пояснювала задум і розкривала обрану концепцію.

Фінальним акордом став традиційний конкурс, що демонструє професійний ріст аматорів за час участі в проєкті. Кітелянти переосмислювали страви, з якими приходили на кастинг, і показували, наскільки змінилися від початку сезону.

Хто покинув МастерШеф 17 у 31 та 32 випусках від 20 та 21 червня 2026 року

Після першого конкурсу, який пройшов у суботу, 20 червня, шоу залишила Юля Науменко.

Жінка є авторкою онлайн-проєктів зі схуднення, власницею мережі доставки здорового харчування, блогеркою, волонтеркою, громадською діячкою. Юля Науменко не просто готує за рецептами — створює власні страви, експериментує.

У неділю МастерШеф 17 покинула Марія Міяке, для дівчини другий конкурс став фатальним.

Дівчина фешн-стиліст, модель, туристичний гід, вона живе між двома культурами — українською та японською. Проте справжнє її захоплення — це кухня.

А наприкінці епізоду 21 червня кулінарна битва завершилась для Інни Костюченко.

Жінка створює власні світи – сучасний театр, ресторан, бар і масштабний костюмовано-театралізований фестиваль, а також дуже захоплюється кулінарією.

Нагадаємо, що минулого тижня МастерШеф 17 не залишив ніхто.

Джерело : СТБ

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