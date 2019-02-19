Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін похизувався новою зачіскою.

20-річний український голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін вирішив змінити імідж.

Футболіст вирішив обновити свою зачіску. Тепер з лівої сторони голови гравця з’явилися дві виголені смужки.

Читайте: Лунін став героєм іспанських ЗМІ після матчу Кубка

Фото з новою зачіскою Лунін опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

У нинішньому сезоні Андрій провів за Леганес 4 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 2 м’ячі і тричі залишив свої ворота сухими.

Права на гравця належать мадридському Реалу. В оренді в Леганесі Лунін перебуватиме до літа 2019 року.

Фото: Andrey Lunin, УНІАН.