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Голкіпер Андрій Лунін змінив імідж

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін похизувався новою зачіскою.

Андрій Лунін

20-річний український голкіпер іспанського Леганеса Андрій Лунін вирішив змінити імідж.

Футболіст вирішив обновити свою зачіску. Тепер з лівої сторони голови гравця з’явилися дві виголені смужки.

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Фото з новою зачіскою Лунін опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

У нинішньому сезоні Андрій провів за Леганес 4 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 2 м’ячі і тричі залишив свої ворота сухими.

Права на гравця належать мадридському Реалу. В оренді в Леганесі Лунін перебуватиме до літа 2019 року.

Фото: Andrey Lunin, УНІАН.

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