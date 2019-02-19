PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Голкипер Андрей Лунин сменил имидж/

Голкипер Андрей Лунин сменил имидж

Украинский голкипер Леганес Андрей Лунин похвастался новой прической.

Андрій Лунін

20-летний украинский голкипер испанского Леганес Андрей Лунин решил сменить имидж.

Футболист решил обновить свою прическу. Теперь с левой стороны головы игрока появились две выбритые полоски.

Читайте: Лунин стал героем испанских СМИ после матча Кубка

Фото с новой прической Лунин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

В нынешнем сезоне Андрей провел за Леганес 4 матча во всех турнирах, в которых пропустил 2 мяча и трижды оставил свои ворота сухими. Права на игрока принадлежат мадридскому Реалу. В аренде в Леганесе Лунин находиться до лета 2019 года.

ФотоAndrey Lunin, УНІАН.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сборная Украины теряет Ярмоленко до конца сезона
Стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом
Свитолина обошла Коноплянку в рейтинге самых популярных спортсменов Украины
ФФУ убрала профиль Ракицкого из состава сборной на своем сайте
Украинский уик-энд: невероятный гол Коноплянки и сенсация в Бельгии
Сборная Украины проведет товарищескую игру со сборной Эстонии
Кравец стал игроком Леганеса
Тренер Леганеса хочет оставить Лунина до конца сезона
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка