Украинский голкипер Леганес Андрей Лунин похвастался новой прической.

20-летний украинский голкипер испанского Леганес Андрей Лунин решил сменить имидж.

Футболист решил обновить свою прическу. Теперь с левой стороны головы игрока появились две выбритые полоски.

Читайте: Лунин стал героем испанских СМИ после матча Кубка

Фото с новой прической Лунин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

В нынешнем сезоне Андрей провел за Леганес 4 матча во всех турнирах, в которых пропустил 2 мяча и трижды оставил свои ворота сухими. Права на игрока принадлежат мадридскому Реалу. В аренде в Леганесе Лунин находиться до лета 2019 года.

Фото: Andrey Lunin, УНІАН.