Украинский голкипер Леганес Андрей Лунин похвастался новой прической.
20-летний украинский голкипер испанского Леганес Андрей Лунин решил сменить имидж.
Футболист решил обновить свою прическу. Теперь с левой стороны головы игрока появились две выбритые полоски.
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Фото с новой прической Лунин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
В нынешнем сезоне Андрей провел за Леганес 4 матча во всех турнирах, в которых пропустил 2 мяча и трижды оставил свои ворота сухими. Права на игрока принадлежат мадридскому Реалу. В аренде в Леганесе Лунин находиться до лета 2019 года.
Фото: Andrey Lunin, УНІАН.
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