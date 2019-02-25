Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним із найкращих гравців фіналу Кубка ліги проти Челсі.

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко був визнаний одним з найкращих гравців у фінальному матчі проти лондонського Челсі у Кубку ліги.

За даними авторитетного статистичного порталу WhoScored Зінченко отримав за матч найвищу оцінку 8,34. У аристократів найкращим став Сесар Аспілікуета – 8,25.

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За гру українець зробив 129 дотиків до м’яча, віддав 78 точних пасів (88%), здійснив один обіграш та виграв 4 верхові дуелі.

Для Зінченка цей трофей став 4-м у складі містян. Минулоріч Олександр з Сіті став переможцем АПЛ, володарем Суперкубка Англії та Кубка ліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Шальке у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Chloe Knott – Danehouse/Getty Images.