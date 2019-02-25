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Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги проти Челсі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним із найкращих гравців фіналу Кубка ліги проти Челсі.

Зинченко Кубок лиги

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко був визнаний одним з найкращих гравців у фінальному матчі проти лондонського Челсі у Кубку ліги.

За даними авторитетного статистичного порталу WhoScored Зінченко отримав за матч найвищу оцінку 8,34. У аристократів найкращим став Сесар Аспілікуета – 8,25.

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За гру українець зробив 129 дотиків до м’яча, віддав 78 точних пасів (88%), здійснив один обіграш та виграв 4 верхові дуелі.

Для Зінченка цей трофей став 4-м у складі містян. Минулоріч Олександр з Сіті став переможцем АПЛ, володарем Суперкубка Англії та Кубка ліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Шальке у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Chloe Knott – Danehouse/Getty Images.

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