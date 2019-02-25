Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из лучших игроков в финале Кубка лиги против Челси.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко был признан одним из лучших игроков в финальном матче против лондонского Челси в Кубке Лиги.

По данным авторитетного статистического портала WhoScored Зинченко получил за матч высшую оценку 8,34. В аристократов лучшим стал Сесар Аспиликуэта — 8,25.

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За игру украинец сделал 129 касаний мяча, отдал 78 точных пасов (88%), совершил один обыгрыш и выиграл 4 верховые дуэли.

Для Зинченко этот трофей стал 4-м в составе горожан. В прошлом году Александр с Сити стал победителем АПЛ, обладателем Суперкубка Англии и Кубка лиги.

Напомним, Манчестер Сити вырвал победу над Шальке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Chloe Knott – Danehouse/Getty Images.