Труну з тілом Еміліано Сали кремували в присутності членів сім’ї та найближчих друзів.

Сім’я, друзі і колишні товариші по команді висловили свою повагу покійному футболістові Еміліано Салі, чий похорон відбувся у невеликому аргентинському містечку Прогресо в суботу.

Серед присутніх були колишній товариш по команді Нант Ніколя Паллуа, який ніс труну разом із братом Сали Даріо, і головний тренер Кардіфф Сіті Ніл Ворнок, пише KRDO.

Прийшли попрощатися також багато хто з місцевих жителів, деякі з них були одягнені у футболки з ім’ям Сали.

WATCH: Family, friends and supporters attend funeral of Cardiff City striker Emiliano Sala in Argentine striker’s home village #RIPEmiliano #RIPSala | https://t.co/i4HpwxWJYg pic.twitter.com/upSeT5IAdm — The National Sport (@NatSportUAE) 17 февраля 2019 г.

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Після прощання труну з тілом Еміліано відвезли до міста Санта Фе, де кремували в присутності членів сім’ї та найближчих друзів.

Нагадаємо, що 21 січня Сала попрощався зі своїми колишніми партнерами по Нанту і вилетів на приватному літаку до Великої Британії. Літак зник з радарів, а 4 лютого його уламки знайшли на дні Ла-Маншу.