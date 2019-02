Сім’я, друзі і колишні товариші по команді висловили свою повагу покійному футболістові Еміліано Салі, чий похорон відбувся у невеликому аргентинському містечку Прогресо в суботу.

Серед присутніх були колишній товариш по команді Нант Ніколя Паллуа, який ніс труну разом із братом Сали Даріо, і головний тренер Кардіфф Сіті Ніл Ворнок, пише KRDO.

Прийшли попрощатися також багато хто з місцевих жителів, деякі з них були одягнені у футболки з ім’ям Сали.

WATCH: Family, friends and supporters attend funeral of Cardiff City striker Emiliano Sala in Argentine striker’s home village #RIPEmiliano #RIPSala | https://t.co/i4HpwxWJYg pic.twitter.com/upSeT5IAdm

