Футболісти Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, Лі Грант та Скотт Мактоміні взяли участь у незвичному челенджі, присвяченому Дню млинців.

Футболістам на вибір запропонували виконати 3 завдання: перевернути млинець на сковорідці, пожонглювати млинцем протягом 15-ти секунд і повторити своє завдання, повернувшись довкола своєї осі.

Читайте: Австралієць попросив студентів не шуміти в потязі. Виявилося, що це зірки МЮ

Роль шеф-повара взяв на себе Марсьяль і зробив це дуже майстерно.

With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces!

No-look challenge

15-second challenge

Spin challenge pic.twitter.com/DqwcjTZCzG

— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.