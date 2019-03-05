Футболісти Манчестер Юнайтед взяли участь у незвичному челенджі з млинцями напередодні матчу проти ПСЖ в Лізі чемпіонів.
Футболісти Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, Лі Грант та Скотт Мактоміні взяли участь у незвичному челенджі, присвяченому Дню млинців.
Футболістам на вибір запропонували виконати 3 завдання: перевернути млинець на сковорідці, пожонглювати млинцем протягом 15-ти секунд і повторити своє завдання, повернувшись довкола своєї осі.
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Роль шеф-повара взяв на себе Марсьяль і зробив це дуже майстерно.
With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces!
No-look challenge
15-second challenge
Spin challenge pic.twitter.com/DqwcjTZCzG
— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.
Granty’s commentary pic.twitter.com/RvqVsRj003
— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.
День млинців (International Pancake Day) у Великій Британії святкують у вівторок, 5 березня, напередодні Великого посту.
Раніше Сульшер зрівняв гравця МЮ з банкою кетчупу.