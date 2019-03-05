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Гравці Манчестер Юнайтед влаштували жонглювання млинцями

Футболісти Манчестер Юнайтед взяли участь у незвичному челенджі з млинцями напередодні матчу проти ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Гравці Манчестер Юнайтед влаштували жонглювання млинцями

Футболісти Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, Лі Грант та Скотт Мактоміні взяли участь у незвичному челенджі, присвяченому Дню млинців.

Футболістам на вибір запропонували виконати 3 завдання: перевернути млинець на сковорідці, пожонглювати млинцем протягом 15-ти секунд і повторити своє завдання, повернувшись довкола своєї осі.

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Роль шеф-повара взяв на себе Марсьяль і зробив це дуже майстерно.

День млинців (International Pancake Day) у Великій Британії святкують у вівторок, 5 березня, напередодні Великого посту.

Раніше Сульшер зрівняв гравця МЮ з банкою кетчупу.

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