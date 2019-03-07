PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Порту вирвав у Роми путівку в чвертьфінал ЛЧ в овертаймі

Порту переміг Рому у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і пробився до чвертьфіналу турніру.

Порту вирвав у Роми путівку в чвертьфінал ЛЧ в овертаймі

Порту приймав італійську Рому в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Порту на стадіоні Драгау і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Рахунок в матчі на 26-й хвилині відкрив форвард господарів Тікінью Соареш. Однак ще до перерви Даніеле де Россі відновив паритет з пенальті.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Після перерви Порту вийшов вперед після точного удару Мусси Марега.

Оскільки перша гра завершилася з таким самим рахунком, тільки на користь вовків, гра була переведена в овертайм. В кінці другого екстратайму реалізував пенальті Алекс Ніколау Теллес, чим вивів португальців до чвертьфіналу.

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Рома перемогла Порту завдяки дублю Дзаньоло.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка