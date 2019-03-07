Порту переміг Рому у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і пробився до чвертьфіналу турніру.

Порту приймав італійську Рому в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Порту на стадіоні Драгау і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Рахунок в матчі на 26-й хвилині відкрив форвард господарів Тікінью Соареш. Однак ще до перерви Даніеле де Россі відновив паритет з пенальті.

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Після перерви Порту вийшов вперед після точного удару Мусси Марега.

Оскільки перша гра завершилася з таким самим рахунком, тільки на користь вовків, гра була переведена в овертайм. В кінці другого екстратайму реалізував пенальті Алекс Ніколау Теллес, чим вивів португальців до чвертьфіналу.

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Рома перемогла Порту завдяки дублю Дзаньоло.