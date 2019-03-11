Голкіпер Леганеса Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 27-го туру чемпіонату Іспанії.

Голкіпер збірної України та іспанського Леганеса Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 27-го туру Прімери за версією авторитетного видання Marca.

Андрій чудово провів матч проти мадридського Атлетіко, відбивши пенальті та зробивши кілька хороших сейвів.

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Гра українця не залишилася непоміченою. Видання Marca внесло Луніна до символічної збірної туру.

Символічна збірна 27-го туру Ла Ліги за версією Marca:

Лунін (Леганес) — Коста (Вільярреал), Хіменес (Атлетіко), Піке (Барселона), Альба (Барселона) — Гранеро (Еспаньол), Ферран (Валенсія), Інуї (Алавес), Рауль Гарсія (Атлетік) — Мата (Хетафе), Бен Єддер (Севілья).

Mucha variedad de equipos representados esta jornada 27 de #LaLiga en el mejor once, comandado por Pablo Machín pic.twitter.com/w0ScxYWLf6 — MARCA (@marca) 11 березня 2019 р.

Раніше Факти ICTV писали, що Лунін відбив пенальті у матчі проти мадридського Атлетіко.