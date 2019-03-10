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Факти / Спорт

Олександр Зінченко став найкращим гравцем місяця в Манчестер Сіті

Український футболіст Олександр Зінченка, який грає за Манчестер Сіті, став найкращим гравцем команди в лютому.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем місяця в Манчестер Сіті

Вболівальники англійського клубу Манчестер Сіті визнали українця Олександра Зінченка кращим гравцем у лютому.

Зінченко набрав 45% з 24 188 голосів.

Читайте: Вперше в історії АПЛ! Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату

Раніше Факти ICTV писали, що захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної місяця в АПЛ за версією компанії InStat.

Фото: Манчестер Сіті

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