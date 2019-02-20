Фанати Ліверпуля влаштували традиційний музичний перформанс на Енфілді, заглушивши гімн Ліги чемпіонів перед матчем проти Баварії.

Фанати Ліверпуля влаштували традиційний перформанс на Енфілді.

Перед початком матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією вболівальники червоних затягнули мелодійну Allez Allez Allez, яка стала особливо популярною за останні кілька сезонів.

Читайте: До істерики! Гравці Ліверпуля застрягли у ліфті перед грою з Баварією

А ось традиційну You’ll neber walk alone, яку зазвичай вмикають на Енфілді перед виходом гравців на поле не увімкнули через нововведення.

Тож фанати заспівали її самостійно, що стало справжньою психологічною атакою на гравців Баварії. Весь Енфілд продовжив співати і легко заглушив мелодію гімну Ліги чемпіонів, яка лунала з колонок стадіону.

Сама гра команд завершилася нічиєю, тому путівка до чвертьфіналу ЛЧ буде вирішуватися у матчі в Мюнхені.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.