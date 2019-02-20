PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Це Енфілд! Фанати Ліверпуля заглушили гімн Ліги чемпіонів піснею YNWA/

Це Енфілд! Фанати Ліверпуля заглушили гімн Ліги чемпіонів піснею YNWA

Фанати Ліверпуля влаштували традиційний музичний перформанс на Енфілді, заглушивши гімн Ліги чемпіонів перед матчем проти Баварії.

Фанати Ліверпуля

Фанати Ліверпуля влаштували традиційний перформанс на Енфілді.

Перед початком матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією вболівальники червоних затягнули мелодійну Allez Allez Allez, яка стала особливо популярною за останні кілька сезонів.

Читайте: До істерики! Гравці Ліверпуля застрягли у ліфті перед грою з Баварією

А ось традиційну You’ll neber walk alone, яку зазвичай вмикають на Енфілді перед виходом гравців на поле не увімкнули через нововведення.

Тож фанати заспівали її самостійно, що стало справжньою психологічною атакою на гравців Баварії. Весь Енфілд продовжив співати і легко заглушив мелодію гімну Ліги чемпіонів, яка лунала з колонок стадіону.

Сама гра команд завершилася нічиєю, тому путівка до чвертьфіналу ЛЧ буде вирішуватися у матчі в Мюнхені.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка