Колишнього скарбника Ватикану кардинала Джорджа Пелла засудили до 6 років в’язниці за згвалтування двох 13-річних хлопчиків.
Скарбник Ватикану гвалтував хлопчиків з церковного хору прямо у соборі Святого Патрика в Мельбурні.
Австралійський суд встановив, що 22 роки тому Пелл здійснював дії сексуального характеру відносно двох неповнолітніх хлопчиків-австралійців, тобто фактично згвалтував їх.
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У 2014 році одна з жертв збоченця померла.
Суд засудив 77-річного педофіла до 6 років в’язниці. Залишок життя Пелл буде зареєстрований як сексуальний злочинець.
Раніше Факти ICTV писали, що суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.
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