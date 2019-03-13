Колишнього скарбника Ватикану кардинала Джорджа Пелла засудили до 6 років в’язниці за згвалтування двох 13-річних хлопчиків.

Скарбник Ватикану гвалтував хлопчиків з церковного хору прямо у соборі Святого Патрика в Мельбурні.

Австралійський суд встановив, що 22 роки тому Пелл здійснював дії сексуального характеру відносно двох неповнолітніх хлопчиків-австралійців, тобто фактично згвалтував їх.

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У 2014 році одна з жертв збоченця померла.

Суд засудив 77-річного педофіла до 6 років в’язниці. Залишок життя Пелл буде зареєстрований як сексуальний злочинець.

Раніше Факти ICTV писали, що суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.