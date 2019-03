УЕФА представив офіційний трейлер під назвою Your Move (Твій хід), який знаменує нову концепцію майбутнього талісмана Євро-2020.

У зйомках відеоролику взяли участь відомі фристайлери та вуличні футболісти.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Ролик нагадує про урочисту церемонію запуску кампанії, яка запланована на початок кваліфікації до Євро-2020 наприкінці березня. Старт кампанії заплановано на 24 березня на стадіоні Йохан Кройфф Арена в Амстердамі напередодні матчу Нідерланди – Німеччина.

We’re about to make history. Something new is coming. #EURO2020 #YourMove pic.twitter.com/bzgAcQUwzw

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 12 березня 2019 р.