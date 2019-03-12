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Факти / Спорт

Твій хід! УЄФА анонсував талісман Євро-2020 у яскравому ролику

УЄФА анонсував особливий талісман для наступного чемпіонату Європи.

ЕВРО-2020 ролик

УЕФА представив офіційний трейлер під назвою Your Move (Твій хід), який знаменує нову концепцію майбутнього талісмана Євро-2020.

У зйомках відеоролику взяли участь відомі фристайлери та вуличні футболісти.

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Ролик нагадує про урочисту церемонію запуску кампанії, яка запланована на початок кваліфікації до Євро-2020 наприкінці березня. Старт кампанії заплановано на 24 березня на стадіоні Йохан Кройфф Арена в Амстердамі напередодні матчу Нідерланди – Німеччина.

Талісмани стали невід’ємною частиною фінальних стадій чемпіонатів Європи після появи Піноккіо на Євро-1980 в Італії. Для Євро-2020 УЄФА планує щось унікальне і інтерактивне, щоб підігріти інтерес юних уболівальників до футбольного фристайлу і вуличного футболу.

Зазначається, що таким чином УЄФА має намір об’єднати на Євро-2020 великий футбол і футбольний фрістайл.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 приймуть 12 міст Європи.

Раніше Факти ICTV писали, що Андрій Шевченко визначився зі списком гравців на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020.

ДжерелоUEFA

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