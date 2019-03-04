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Факти / Спорт

Без Ракицького! Шевченко оголосив склад на матчі відбору Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився зі списком гравців на стартові поєдинки у відборі на Євро-2020.

Андрей Шевченко тренер

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився з футболістами, які будуть готуватися до стартових поєдинків у відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембурга.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Відзначимо, що у списку гравців немає футболіста пітерського Зеніта Ярослава Ракицького.

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Варто відзначити, що виклик отримав Роман Безус, який в зимове трансферне вікно перебрався до складу бельгійського Гента.

Склад збірної України

Воротарі:  Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов,  Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — Шахтар), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблонець, Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі — Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

Резерв: Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія).

Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.

Фото: Dreamstime

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