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Слідами Сімеоне: УЄФА відкрив справу проти Роналду

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо форварда Ювентуса Криштіану Роналду за неналежну поведінку.

Криштіану Роналду

Зірковий форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду може бути жорстоко покараний УЄФА за свою поведінку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.

Роналду після матчу з матрацниками повторив жест головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне, який у першій зустрічі на ванда Метрополітано після гола своєї команди схопився руками за область паху і повернувся до трибун.

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За це Криштіану може отримати штраф або дискваліфікацію.

Нагадаємо, УЄФА оштрафував тренера мадридського Атлетіко Сімеоне за жест показаний під час матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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