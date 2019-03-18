УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо форварда Ювентуса Криштіану Роналду за неналежну поведінку.
Зірковий форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду може бути жорстоко покараний УЄФА за свою поведінку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.
Роналду після матчу з матрацниками повторив жест головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне, який у першій зустрічі на ванда Метрополітано після гола своєї команди схопився руками за область паху і повернувся до трибун.
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За це Криштіану може отримати штраф або дискваліфікацію.
Нагадаємо, УЄФА оштрафував тренера мадридського Атлетіко Сімеоне за жест показаний під час матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів.
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