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Світоліна повернулася у топ-5 рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася до топ-5 найкращих тенісисток планети за рейтингом WTA.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну позицію в оновленому рейтингу WTA і тепер є п’ятою ракеткою світу.

Прогресу вдалося досягти завдяки вдалому виступу на турнірі в Індіан Велсі, де українка вперше у кар’єрі дійшла до півфіналу.

Ще дві українки Леся Цуренко та Даяна Ястремська залишилася на своїх позиціях — 28-ме та 37-ме місце.

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Впритул до першої сотні наблизилася Катерина Козлова. Українка піднялася на 13 позицій і тепер посідає 101 сходинку.

Очолює рейтинг японська тенісистка Наомі Осака.

Румунська тенісистка Сімона Халеп зізналася, що їй подобається Роджер Федерер не лише як тенісист.

ФотоElina Svitolina

Джерело: WTA

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