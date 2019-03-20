Збірна Англії почала підготовку до стартових матчів у відборі на Євро-2020.

Збірна Англії плідно готується до стартових матчів у відборі на Євро-2020. Підопічним Гарета Саутгейта вже у п’ятницю, 22 березня, належить зіграти зі збірною Чехії, а через 3 дні на англійців чекає зустріч з чорногорцями.

У таборі Трьох левів панує бойова атмосфера та піднесений настрій.

Дивіться: Це було так близько! Гравці Тоттенгема на спір прокидували м’яч поміж ніг

Під час відкритого тренування на базі команди в одному з ігрових моментів Деле Аллі запропонував партнеру по збірній Бену Чілуеллу спробувати відібрати у нього м’яч.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dele (@dele) 19 Бер 2019 р. о 1:29 PDT

У молодого захисника Лестера так і не вийшло цього зробити. На додачу, хав Тоттенгема ще й зумів прокинути йому кулястого між ніг.

Аллі розмістив відповідне відео на своїй сторінці в Instagram, підписавши “Насамкінець, я досягнув мети”. На що Чілуелл відповів, що ще повернеться.

Раніше Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг з гумором відреагував на виклик до збірної Англії форварда Челсі Каллума Хадсона-Одої.

Фото: England