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Деле Аллі дотепно прокинув між ніг партнеру по збірній Англії

Збірна Англії почала підготовку до стартових матчів у відборі на Євро-2020.

Деле Алли и Бен Чилуэлл

Збірна Англії плідно готується до стартових матчів у відборі на Євро-2020. Підопічним Гарета Саутгейта вже у п’ятницю, 22 березня, належить зіграти зі збірною Чехії, а через 3 дні на англійців чекає зустріч з чорногорцями.

У таборі Трьох левів панує бойова атмосфера та піднесений настрій.

Дивіться: Це було так близько! Гравці Тоттенгема на спір прокидували м’яч поміж ніг

Під час відкритого тренування на базі команди в одному з ігрових моментів Деле Аллі запропонував партнеру по збірній Бену Чілуеллу спробувати відібрати у нього м’яч.

 

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Допис, поширений Dele (@dele)

У молодого захисника Лестера так і не вийшло цього зробити. На додачу, хав Тоттенгема ще й зумів прокинути йому кулястого між ніг.

Аллі розмістив відповідне відео на своїй сторінці в Instagram, підписавши “Насамкінець, я досягнув мети”. На що Чілуелл відповів, що ще повернеться.

Раніше Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг з гумором відреагував на виклик до збірної Англії форварда Челсі Каллума Хадсона-Одої.

ФотоEngland

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