Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг з гумором відреагував на виклик до збірної Англії форварда Челсі Каллума Хадсона-Одої.

Футболіст збірної Англії та Манчестер Сіті Рахім Стерлінг прокоментував дебютний виклик до лав національної команди 19-річного хавбека Челсі Каллума Хадсона-Одої.

Читайте: Тобі завтра в школу, йди спати! Стерлінг потролив партнера після гри з Шальке

Стерлінг на своїй сторінці у Twitter написав наступне:

— У тебе навіть немає галочки автентичності в Twitter, а ти вже отримав виклик в збірну. Ось це життя, бро. Ласкаво просимо!

not even Twitter certified & already called up… what a life you’re living bro welcome https://t.co/qcetsuy9Ok — Raheem Sterling (@sterling7) 18 марта 2019 г.

Підопічні Гарета Саутгейта розпочнуть відбірковий цикл до Євро-2020 з домашнього матчу проти збірної Чехії, який відбудеться 22 березня, а через 3 дні зустрінуться зі збірною Чорногорії.

Нагадаємо, Каллум Хадсон-Одої відзначився голом у ворота київського Динамо на НСК Олімпійський у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.