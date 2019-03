Футболіст збірної Англії та Манчестер Сіті Рахім Стерлінг прокоментував дебютний виклик до лав національної команди 19-річного хавбека Челсі Каллума Хадсона-Одої.

Стерлінг на своїй сторінці у Twitter написав наступне:

not even Twitter certified & already called up… what a life you’re living bro welcome https://t.co/qcetsuy9Ok

— Raheem Sterling (@sterling7) 18 марта 2019 г.