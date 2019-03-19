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Зірка Манчестер Сіті Стерлінг затролив кривдника київського Динамо

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг з гумором відреагував на виклик до збірної Англії форварда Челсі Каллума Хадсона-Одої.

Рахим Стерлинг

Футболіст збірної Англії та Манчестер Сіті Рахім Стерлінг прокоментував дебютний виклик до лав національної команди 19-річного хавбека Челсі Каллума Хадсона-Одої.

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Стерлінг на своїй сторінці у Twitter написав наступне:

— У тебе навіть немає галочки автентичності в Twitter, а ти вже отримав виклик в збірну. Ось це життя, бро. Ласкаво просимо!

Підопічні Гарета Саутгейта розпочнуть відбірковий цикл до Євро-2020 з домашнього матчу проти збірної Чехії, який відбудеться 22 березня, а через 3 дні зустрінуться зі збірною Чорногорії.

Нагадаємо, Каллум Хадсон-Одої відзначився голом у ворота київського Динамо на НСК Олімпійський у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: Dreamstime

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