PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Чехія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Англія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Чорногорія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Болгарія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Косово 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія _:_ Чорногорія 21:45 Косово _:_ Болгарія
21:45 Англія _:_ Чехія 21:45 Чорногорія _:_ Англія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Португалія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Україна 0 0 0 0 0 0 0
3.  Литва 0 0 0 0 0 0 0
4.  Люксембург 0 0 0 0 0 0 0
5.  Сербія 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург _:_ Литва 21:45 Люксембург _:_ Україна
21:45 Португалія _:_ Україна 21:45 Португалія _:_ Сербія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Німеччина 0 0 0 0 0 0 0
2.  Нідерланди 0 0 0 0 0 0 0
3.  Естонія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Пн.Ірландія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Білорусь 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди _:_ Білорусь 21:45 Нідерланди _:_ Німеччина
21:45 Пн.Ірландія _:_ Естонія 21:45 Пн.Ірландія _:_ Білорусь

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Швейцарія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Данія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Ірландія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Грузія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Гібралтар 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія _:_ Швейцарія 21:45 Ірландія _:_ Грузія
19:00 Гібралтар _:_ Ірландія 21:45 Швейцарія _:_ Данія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Хорватія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Словаччина 0 0 0 0 0 0 0
3.  Угорщина 0 0 0 0 0 0 0
4.  Вельс 0 0 0 0 0 0 0
5.  Азербайджан 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія _:_ Азербайджан 16:00 Вельс _:_ Словаччина
21:45 Словаччина _:_ Угорщина 19:00 Угорщина _:_ Хорватія

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Швеція 0 0 0 0 0 0 0
2.  Румунія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Іспанія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Норвегія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Мальта 0 0 0 0 0 0 0
6.  Фарерські о-ви 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта _:_ Фарери 21:45 Мальта _:_ Іспанія
19:00 Швеція _:_ Румунія 21:45 Норвегія _:_ Швеція
21:45 Іспанія _:_ Норвегія 21:45 Румунія _:_ Фарери

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 0 0 0 0 0 0 0
2.   Австрія 0 0 0 0 0 0 0
3.   Македонія 0 0 0 0 0 0 0
4.   Словенія 0 0 0 0 0 0 0
5.   Латвія 0 0 0 0 0 0 0
6.   Ізраїль 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія _:_ Польща 19:00 Ізраїль _:_ Австрія
21:45 Ізраїль _:_ Словенія 21:45 Польща _:_ Латвія
21:45 Македонія _:_ Латвія 21:45 Словенія _:_ Македонія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Франція 0 0 0 0 0 0 0
2.   Туреччина 0 0 0 0 0 0 0
3.   Молдова 0 0 0 0 0 0 0
4.   Албанія 0 0 0 0 0 0 0
5.   Ісландія 0 0 0 0 0 0 0
6.   Андорра 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія _:_ Туреччина 19:00 Туреччина _:_ Молдова
21:45 Андорра _:_ Ісландія 21:45 Андорра _:_ Албанія
21:45 Молдова _:_ Франція 21:45 Франція _:_ Ісландія

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 0 0 0 0 0 0 0
2.   Шотландія 0 0 0 0 0 0 0
3.   Росія 0 0 0 0 0 0 0
4.   Кіпр 0 0 0 0 0 0 0
5.   Казахстан 0 0 0 0 0 0 0
6.   Сан-Марино 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан _:_ Шотландія 16:00 Казахстан _:_ Росія
19:00 Кіпр _:_ Сан-Марино 19:00 Сан-Марино _:_ Шотландія
21:45 Бельгія _:_ Росія 21:45 Кіпр _:_ Бельгія

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 0 0 0 0 0 0 0
2.   Греція 0 0 0 0 0 0 0
3.   Фінляндія 0 0 0 0 0 0 0
4.   Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0
5.   Вірменія 0 0 0 0 0 0 0
6.   Ліхтенштейн 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія _:_ Фінляндія 19:00 Вірменія _:_ Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Греція
21:45 Ліхтенштейн _:_ Греція 21:45 Італія _:_ Ліхтенштейн

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка