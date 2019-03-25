Збірна Люксембургу приймала збірну України в матчі другого туру відбору на Євро-2020.

Люксембург — Україна – 1:2

Люксембург: Моріс, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, О. Тіль (Мутч, 90+1), К. Мартінс, Б. Мартінс, Родрігес, В. Тіль (Бенсі, 74), Тюрпель.

Україна: Пятов, Бутко (Караваєв, 79, Буяльський, 87), Бурда, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Циганков, Малиновський, Мораес, Коноплянка, Безус (Яремчук, 64).

Голи: Тюрпель, 34 — Циганков, 40, Родрігес, 90+3 (а.г.)

Збірна Люксембургу приймала збірну України в рамках другого туру відбору на Євро-2020. Зустріч пройшла на стадіоні Жозі Бартель і завершилася з рахунком 1:1.

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Рахунок у матчі несподівано відкрили господарі. Тіль прострелив у воротарський майданчик, де м’яч дістався Тюрпелю, який і відкрив рахунок у зустрічі. Відновив паритет Віктор Циганков після пасу від Олександра Зінченка у штрафну.

У другому таймі підопічні Шевченка насіли на ворота господарів, однак забити вдалося гравцю Люксембурга. У доданий час Жерсон Родрігес намагався вибити м’яч після навісу від Руслана Малиновського, але відправив м’яч у сітку власних воріт. У підсумку 2:1 на користь збірної України.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Люксембург — Україна.