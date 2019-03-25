Сборная Люксембурга принимала сборную Украины в матче второго тура отбора на Евро-2020.
Люксембург — Украина – 1:2
Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, О. Тиль (Мутч, 90+1), К. Мартинс, Б. Мартинс, Родригес, В. Тиль (Бенси, 74), Тюрпель.
Украина: Пятов, Бутко (Караваев, 79 Буяльский, 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Цыганков, Малиновский, Мораес, Коноплянка, Безус (Яремчук, 64).
Голы: Тюрпель, 34 — Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (а.г.)
Сборная Люксембурга принимала сборную Украины в рамках второго тура отбора на Евро-2020. Встреча прошла на стадионе Жози Бартель и завершилась со счетом 1:1.
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Счет в матче неожиданно открыли хозяева. Тиль прострелил во вратарскую, где мяч достался Тюрпелю, который и открыл счет во встрече. Восстановил паритет Виктор Цыганков после паса от Александра Зинченко в штрафную.
Во втором тайме подопечные Шевченко насели на ворота хозяев, однако забить удалось игроку Люксембурга. В добавленное время Жерсон Родригес пытался выбить мяч после навеса от Руслана Малиновского, но отправил мяч в сетку собственных ворот. В итоге 2:1 в пользу сборной Украины.
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Люксембург — Украина.