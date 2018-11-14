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Факты / Спорт / Не для слабонервных: вратарь Уотфорда показал ужасную травму головы/

Не для слабкодухих: воротар Вотфорда показав жахливу травму голови

Голкіпер футбольного клубу Вотфорд Понтус Дальберг отримав серйозну травму голови на тренуванні.

19-річний шведський воротар англійського Вотфорда Понтус Дальберг отримав жахливу травму під час тренування шершнів.

Футболісту розбили лоб коліном, після чого йому було надано медичну допомогу.

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Відповідне відео у Twitter опублікував спочатку основний кіпер команди Бен Фостер, зазначивши, що попри травму Понтус був готовий продовжити тренування. А вже пізніше сам Дальберг в Instagram подякував підписникам за підтримку.

 

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Thanks for all the messages, I’m feeling good! Now I’ve been stitched up and soon ready to go again! You need to hit me harder if u want to knock me out

Допис, поширений Pontus Dahlberg (@pontusdahlberg)

А ось на офіційному сайті клубу немає жодної згадки про тренування чи травму Дальберга.

Дальберг приєднався до Вотфорда влітку цього року, підписавши контракт терміном на 5,5 років ще в січні. Швед є третім воротарем Вотфорда і поки що не провів жодного офіційного матчу за шершнів.

Раніше Футбольна асоціація Англії (FA) висунула обвинувачення проти форварда Ліверпуля Даніеля Старріджа через порушення правил щодо ставок на матчі.

ФотоPontus Dahlberg.

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