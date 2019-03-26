Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера — Мік дебютує на тестах F1.

20-річний німецький гонщик Мік Шумахер дебютує у Формулі-1 за Ferrari. Це відбудеться після гран-прі у Бахрейні.

Спочатку Мік сяде за болід Alfa Romeo C38, яка співпрацює з Ferrari. Це відбудеться в рамках молодіжних тестів Формули-1, які заплановані на 2 та 3 квітня.

Молодіжні тести проводяться для адаптації молодих пілотів до техніки, яка використовується у Ф1. В них беруть участь лише пілоти, які проїхали не більше двох Гран-прі Ф1 за останній календарний рік.

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Минулоріч гонщик став чемпіоном Формули-3. Зараз Мік виступає за академію Ferrari у Формулі-1 — молодшій серії Ф1.

Його батько — Міхаель Шумахер — колишній пілот Ferrari та семиразовий чемпіон Формули-1.

Нагадаємо, команда Формули-1 Sauber змінила назву на Alfa Romeo Racing.