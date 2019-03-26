PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сын Шумахера дебютирует в Формуле-1 за Ferrari

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера — Мик дебютирует на тестах F1.

Мик Шумахер

20-летний немецкий гонщик Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 за Ferrari. Это произойдет после гран-при в Бахрейне.

Сначала Мик сядет за болид Alfa Romeo C38, которая сотрудничает с Ferrari. Это произойдет в рамках молодежных тестов Формулы-1, которые запланированы на 2 и 3 апреля.

Молодежные тесты проводятся для адаптации молодых пилотов к технике, которая используется в Ф1. В них принимают участие только пилоты, которые проехали не более двух Гран-при Ф1 за последний календарный год.

Читайте: Боттас сенсационно выиграл Гран-при Австралии, обогнав Хэмилтона на старте

В прошлом году гонщик стал чемпионом Формулы-3. Сейчас Мик выступает за академию Ferrari в Формуле-1 — младшей серии Ф1.

Его отец — Михаэль Шумахер — бывший пилот Ferrari и семикратный чемпион Формулы-1.

Напомним, команда Формулы-1 Sauber изменила название на Alfa Romeo Racing.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ferrari показала эксклюзивный суперкар Prototipo
Боттас сенсационно выиграл Гран-при Австралии, обогнав Хэмилтона на старте
Формула 1: где и когда смотреть Гран-при Австралии
Умер Чарли Уайтинг – гоночный директор Формулы 1
Женева 2019: названы самые громкие суперкары года
100 км/ч за 3 секунды! Ferrari представит новинку на автосалоне в Женеве 2019
Команда Формулы-1 изменила название на Alfa Romeo Racing
Алонсо возвращается: гонщик выиграл 24-часовой заезд Дайтоны
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка