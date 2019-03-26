Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера — Мик дебютирует на тестах F1.

20-летний немецкий гонщик Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 за Ferrari. Это произойдет после гран-при в Бахрейне.

Сначала Мик сядет за болид Alfa Romeo C38, которая сотрудничает с Ferrari. Это произойдет в рамках молодежных тестов Формулы-1, которые запланированы на 2 и 3 апреля.

Молодежные тесты проводятся для адаптации молодых пилотов к технике, которая используется в Ф1. В них принимают участие только пилоты, которые проехали не более двух Гран-при Ф1 за последний календарный год.

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В прошлом году гонщик стал чемпионом Формулы-3. Сейчас Мик выступает за академию Ferrari в Формуле-1 — младшей серии Ф1.

Его отец — Михаэль Шумахер — бывший пилот Ferrari и семикратный чемпион Формулы-1.

Напомним, команда Формулы-1 Sauber изменила название на Alfa Romeo Racing.