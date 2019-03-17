Фінський гонщик Mercedez Валттері Боттас став переможцем 1-го етапу Формули-1 Гран-прі Австралії.
У Мельбурні на автодромі Альберт-Парк завершився пеший етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 Гран-прі Австралії.
Перемогу в гонці здобув пілот Mercedez Валттері Боттас, який лідирував більшу частину гонки і продемонстрував найкращий час проходження другого кола. А ось друга сходинка дісталася його партнеру по команді та чинному чемпіону світу Льюїсу Хемілтону. Трійку призерів замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull.
Читайте: Формула 1: Хемілтон взяв Гран-прі Бразилії, а Mercedes — Кубок Конструкторів
За підсумками кваліфікації Валттері був другим. Боттас сказав, що ця гонка була найкращою у його кар’єрі:
— Це була найкраща гонка у моїй кар’єрі. Машина була чудовою, все що мені залишалося — це отримувати задоволення.
Для фінського гонщика ця перемога стала четвертою у кар’єрі. Також Боттас став першим, кому за підсумками гонки вдалося набрати 26 очок – додатковий поінт пілот заробив, як володар найкращого кола у гонці.
Kicking off @F1 2019 with a full bag of 26 points! The perfect start to the year for @ValtteriBottas #AusGP
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 марта 2019 г.
Формула-1. Гран-прі Австралії
- 1. Валттері Боттас (Mercedez)
- 2. Льюїс Хемілтон (Mercedez) — +20.886
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +22.520
- 4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +57,109
- 5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +58,230
- 6. Кевін Магнуссен (Haas) — +1.27,156
- 7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 коло
- 8. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +1 коло
- 9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 коло
- 10. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Валттері Боттас
|26
|1.
|Mercedes AMG F1
|44
|2.
|Льюїс Хемілтон
|18
|2.
|Scuderia Ferrari
|22
|3.
|Макс Ферстаппен
|15
|3.
|Red Bull Racing
|15
|4.
|Себастьян Феттель
|12
|4.
|Haas
|8
|5.
|Шарль Леклер
|10
|5.
|Renault Sport F1
|6
|6.
|Кевін Магнуссен
|8
|6.
|Alfa Romeo
|4
|7.
|Ніко Хюлькенберг
|6
|7.
|Racing Point
|2
|8.
|Кімі Райкконен
|4
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|1
|9.
|Ленс Стролл
|2
|9.
|McLaren
|0
|10.
|Даніїл Квят
|1
|10.
|Williams
|0
Другий етап Формули-1 — Гран-прі Бахрейна відбудеться 29-31 березня на Міжнародному автодромі в Бахрейні.
Нагадаємо, команда Формули-1 Sauber змінила назву на Alfa Romeo Racing.