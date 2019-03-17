Фінський гонщик Mercedez Валттері Боттас став переможцем 1-го етапу Формули-1 Гран-прі Австралії.

У Мельбурні на автодромі Альберт-Парк завершився пеший етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 Гран-прі Австралії.

Перемогу в гонці здобув пілот Mercedez Валттері Боттас, який лідирував більшу частину гонки і продемонстрував найкращий час проходження другого кола. А ось друга сходинка дісталася його партнеру по команді та чинному чемпіону світу Льюїсу Хемілтону. Трійку призерів замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull.

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За підсумками кваліфікації Валттері був другим. Боттас сказав, що ця гонка була найкращою у його кар’єрі:

— Це була найкраща гонка у моїй кар’єрі. Машина була чудовою, все що мені залишалося — це отримувати задоволення.

Для фінського гонщика ця перемога стала четвертою у кар’єрі. Також Боттас став першим, кому за підсумками гонки вдалося набрати 26 очок – додатковий поінт пілот заробив, як володар найкращого кола у гонці.

Формула-1. Гран-прі Австралії

1. Валттері Боттас (Mercedez)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedez) — +20.886

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +22.520

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +57,109

5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +58,230

6. Кевін Магнуссен (Haas) — +1.27,156

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 коло

8. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +1 коло

9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 коло

10. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Валттері Боттас 26 1. Mercedes AMG F1 44 2. Льюїс Хемілтон 18 2. Scuderia Ferrari 22 3. Макс Ферстаппен 15 3. Red Bull Racing 15 4. Себастьян Феттель 12 4. Haas 8 5. Шарль Леклер 10 5. Renault Sport F1 6 6. Кевін Магнуссен 8 6. Alfa Romeo 4 7. Ніко Хюлькенберг 6 7. Racing Point 2 8. Кімі Райкконен 4 8. Scuderia Toro Rosso 1 9. Ленс Стролл 2 9. McLaren 0 10. Даніїл Квят 1 10. Williams 0

Другий етап Формули-1 — Гран-прі Бахрейна відбудеться 29-31 березня на Міжнародному автодромі в Бахрейні.

Нагадаємо, команда Формули-1 Sauber змінила назву на Alfa Romeo Racing.