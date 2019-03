У Мельбурні на автодромі Альберт-Парк завершився пеший етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 Гран-прі Австралії.

Перемогу в гонці здобув пілот Mercedez Валттері Боттас, який лідирував більшу частину гонки і продемонстрував найкращий час проходження другого кола. А ось друга сходинка дісталася його партнеру по команді та чинному чемпіону світу Льюїсу Хемілтону. Трійку призерів замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull.

За підсумками кваліфікації Валттері був другим. Боттас сказав, що ця гонка була найкращою у його кар’єрі:

Для фінського гонщика ця перемога стала четвертою у кар’єрі. Також Боттас став першим, кому за підсумками гонки вдалося набрати 26 очок – додатковий поінт пілот заробив, як володар найкращого кола у гонці.

Kicking off @F1 2019 with a full bag of 26 points! The perfect start to the year for @ValtteriBottas #AusGP

pic.twitter.com/FIVcNkx0O8

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 марта 2019 г.