Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Англія 2 2 0 0 10 1 6 2. Болгарія 2 0 2 0 2 2 2 3. Косово 1 0 1 0 1 1 1 4. Чорногорія 2 0 1 1 2 6 1 5. Чехія 1 0 0 1 0 5 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія 21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Україна 2 1 1 0 2 1 4 2. Люксембург 2 1 0 0 3 3 3 3. Португалія 2 0 2 0 1 1 2 4. Сербія 1 0 1 0 1 1 1 5. Литва 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна 21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Пн.Ірландія 2 2 0 0 4 1 6 2. Німеччина 1 1 0 0 3 2 3 3. Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3 4. Естонія 1 0 0 1 0 2 0 5. Білорусь 2 0 0 2 1 6 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Швейцарія 1 1 0 0 2 0 3 2. Ірландія 1 1 0 0 1 0 3 3. Данія 0 0 0 0 0 0 0 4. Гібралтар 1 0 0 1 0 1 0 5. Грузія 1 0 0 1 0 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія _:_ Грузія 19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія _:_ Данія

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Словаччина 2 1 0 1 2 1 3 2. Вельс 1 1 0 0 1 0 3 3. Угорщина 2 1 0 1 2 3 0 4. Хорватія 2 1 0 1 3 3 0 5. Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Швеція 1 1 0 0 2 1 3 2. Іспанія 1 1 0 0 2 1 3 3. Мальта 1 1 0 0 2 1 3 4. Румунія 1 0 0 1 1 2 0 5. Норвегія 1 0 0 1 1 2 0 6. Фарерські о-ви 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта _:_ Іспанія 19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія _:_ Швеція 21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія _:_ Фарери

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Польща 2 2 0 0 3 0 6 2. Ізраїль 2 1 1 0 5 3 4 3. Македонія 2 1 1 0 4 2 4 4. Словенія 2 0 2 0 2 2 2 5. Австрія 2 0 0 2 2 5 0 6. Латвія 2 0 0 2 1 5 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Франція 2 2 0 0 8 1 6 2. Туреччина 2 2 0 0 6 0 6 3. Албанія 2 1 0 1 3 2 3 4. Ісландія 2 1 0 1 2 4 3 5. Андорра 2 0 0 2 0 5 0 6. Молдова 2 0 0 2 1 8 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія 21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 2 2 0 0 5 1 6 2. Кіпр 2 1 0 1 5 2 3 3. Росія 2 1 0 1 5 3 3 4. Казахстан 2 1 0 1 3 4 3 5. Шотландія 2 1 0 1 2 3 3 6. Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 1 1 0 0 2 0 3 2. Греція 1 1 0 0 2 0 3 3. Боснія і Герцеговина 1 1 0 0 2 1 3 4. Вірменія 1 0 0 1 1 2 0 5. Ліхтенштейн 1 0 0 1 0 2 0 6. Фінляндія 1 0 0 1 0 2 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія _:_ Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Греція 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія _:_ Ліхтенштейн

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