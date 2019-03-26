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Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 2 2 0 0 10 1 6
2.  Болгарія 2 0 2 0 2 2 2
3.  Косово 1 0 1 0 1 1 1
4.  Чорногорія 2 0 1 1 2 6 1
5.  Чехія 1 0 0 1 0 5 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 2 1 1 0 2 1 4
2.  Люксембург 2 1 0 0 3 3 3
3.  Португалія 2 0 2 0 1 1 2
4.  Сербія 1 0 1 0 1 1 1
5.  Литва 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Пн.Ірландія 2 2 0 0 4 1 6
2.  Німеччина 1 1 0 0 3 2 3
3.  Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3
4.  Естонія 1 0 0 1 0 2 0
5.  Білорусь 2 0 0 2 1 6 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Швейцарія 1 1 0 0 2 0 3
2.  Ірландія 1 1 0 0 1 0 3
3.  Данія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Гібралтар 1 0 0 1 0 1 0
5.  Грузія 1 0 0 1 0 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія _:_ Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія _:_ Данія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Словаччина 2 1 0 1 2 1 3
2.  Вельс 1 1 0 0 1 0 3
3.  Угорщина 2 1 0 1 2 3 0
4.  Хорватія 2 1 0 1 3 3 0
5.  Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Швеція 1 1 0 0 2 1 3
2.  Іспанія 1 1 0 0 2 1 3
3.  Мальта 1 1 0 0 2 1 3
4.  Румунія 1 0 0 1 1 2 0
5.  Норвегія 1 0 0 1 1 2 0
6.  Фарерські о-ви 1 0 0 1 1 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта _:_ Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія _:_ Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія _:_ Фарери

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 2 2 0 0 3 0 6
2.   Ізраїль 2 1 1 0 5 3 4
3.   Македонія 2 1 1 0 4 2 4
4.   Словенія 2 0 2 0 2 2 2
5.   Австрія 2 0 0 2 2 5 0
6.   Латвія 2 0 0 2 1 5 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Франція 2 2 0 0 8 1 6
2.   Туреччина 2 2 0 0 6 0 6
3.   Албанія 2 1 0 1 3 2 3
4.   Ісландія 2 1 0 1 2 4 3
5.   Андорра 2 0 0 2 0 5 0
6.   Молдова 2 0 0 2 1 8 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 2 2 0 0 5 1 6
2.   Кіпр 2 1 0 1 5 2 3
3.   Росія 2 1 0 1 5 3 3
4.   Казахстан 2 1 0 1 3 4 3
5.   Шотландія 2 1 0 1 2 3 3
6.   Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 1 1 0 0 2 0 3
2.   Греція 1 1 0 0 2 0 3
3.   Боснія і Герцеговина 1 1 0 0 2 1 3
4.   Вірменія 1 0 0 1 1 2 0
5.   Ліхтенштейн 1 0 0 1 0 2 0
6.   Фінляндія 1 0 0 1 0 2 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія _:_ Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія _:_ Ліхтенштейн

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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