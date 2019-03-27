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Помер президент Манчестер Сіті

Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд пішов з життя на 78-му році.

Бернард Гелфорд

Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.

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Гелфорд займав посаду секретаря клубу протягом останніх 40 років починаючи з 1972 року. У 2006 році він був обраний до Зали славу клубу і став єдиним, хто удостоєний цієї честі серед не гравців.

— Це сумна новина. Для мене було честю і привілеєм зустрітися з ним і поговорити про футбол, я був вражений його знаннями про клуб. Він велика людина, але також він велика футбольна людина, яка повністю розуміла гру на всіх рівнях, — заявив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

У 2010 році Гелфорду дали звання почесного президента клубу, оскільки наблизився до 40 років служби в Ман Сіті.

Нагадаємо, журналіст, який вижив в авіакатастрофі з клубом Шапекоенсе, раптово помер.

Фото: Manchester City

Джерело: Манчестер Сіті

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