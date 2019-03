Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.

Гелфорд займав посаду секретаря клубу протягом останніх 40 років починаючи з 1972 року. У 2006 році він був обраний до Зали славу клубу і став єдиним, хто удостоєний цієї честі серед не гравців.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.

The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx

— Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.