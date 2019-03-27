Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд пішов з життя на 78-му році.

Почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.

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Гелфорд займав посаду секретаря клубу протягом останніх 40 років починаючи з 1972 року. У 2006 році він був обраний до Зали славу клубу і став єдиним, хто удостоєний цієї честі серед не гравців.

— Це сумна новина. Для мене було честю і привілеєм зустрітися з ним і поговорити про футбол, я був вражений його знаннями про клуб. Він велика людина, але також він велика футбольна людина, яка повністю розуміла гру на всіх рівнях, — заявив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77. The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx — Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.

У 2010 році Гелфорду дали звання почесного президента клубу, оскільки наблизився до 40 років служби в Ман Сіті.

Нагадаємо, журналіст, який вижив в авіакатастрофі з клубом Шапекоенсе, раптово помер.

Фото: Manchester City