Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника португальського Порту Едера Мілітау.

Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника Порту та збірної Бразилії Едера Мілітау.

Перехід гравця відбудеться влітку 2019 року.

Контракт з 21-річним футболістом розраховано до 30 червня 2025 року.

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За інформацією AS, галактикос виплатять португальцям за Мілітау відступні у розмірі €50 млн.

Internacional absoluto con Brasil

Defensa

21 años

¡Descubre más sobre nuestro nuevo jugador, Éder Gabriel Militão!

https://t.co/Kr8mlhkgp5 | #WelcomeMilitao pic.twitter.com/jwdWFqPqYB — Real Madrid C.F.(@realmadrid) 14 марта 2019 г.

У нинішньому сезоні Мілітау провів 34 матчі за Порту у всіх турнірах і відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.