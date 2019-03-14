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Перша покупка Зідана: Реал оголосив про трансфер захисника Порту

Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника португальського Порту Едера Мілітау.

Реал Мадрид стадион

Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника Порту та збірної Бразилії Едера Мілітау.

Перехід гравця відбудеться влітку 2019 року.

Контракт з 21-річним футболістом розраховано до 30 червня 2025 року.

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За інформацією AS, галактикос виплатять португальцям за Мілітау відступні у розмірі €50 млн.

У нинішньому сезоні Мілітау провів 34 матчі за Порту у всіх турнірах і відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.

Джерела: FC Real Madrid, AS

Фото: Dreamstime

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