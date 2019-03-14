Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника португальського Порту Едера Мілітау.
Мадридський Реал оголосив про трансфер захисника Порту та збірної Бразилії Едера Мілітау.
Перехід гравця відбудеться влітку 2019 року.
Контракт з 21-річним футболістом розраховано до 30 червня 2025 року.
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За інформацією AS, галактикос виплатять португальцям за Мілітау відступні у розмірі €50 млн.
Internacional absoluto con Brasil
Defensa
21 años
¡Descubre más sobre nuestro nuevo jugador, Éder Gabriel Militão!
https://t.co/Kr8mlhkgp5 | #WelcomeMilitao pic.twitter.com/jwdWFqPqYB
— Real Madrid C.F.(@realmadrid) 14 марта 2019 г.
У нинішньому сезоні Мілітау провів 34 матчі за Порту у всіх турнірах і відзначився трьома забитими голами.
Нагадаємо, Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.