Британець Льюїс Хемільтон виграв Гран-прі Бахрейна, а його партнер по Mersedes фінішував другим.

На міжнародному автодромі Сахір завершився другий етап Формули-1 Гран-прі Бахрейна.

Перемогу у гонці здобув пілот Mersedes Льюїс Хемільтон, друга сходинка дісталася його партнеру по команді Валттері Боттасу. До трійки найкращих потрапив Шарль Леклер з Ferrari.

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Леклер довгий проміжок часу був у лідерах гонки, однак втратив позицію через поломку гібридної частини силової установки. Партнер Леклера по команді Себастьян Феттель фінішував п’ятим після розвороту, поломки переднього крила, і, як наслідок, зайвого піт-стопу.

The move that gave Lewis the lead on Sunday night in Bahrain. And the wave of respect to the man who had dominated the race that accompanied it… #BahrainGP pic.twitter.com/grdD1bB1Yc — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 1 апреля 2019 г.

Після гонки Хемільтон зазначив, що йому відверто пощастило стати переможцем, а на тріумф у Бахрейні заслуговував Леклер:

— Неймовірне невезіння для Шарля. Він провів таку відмінну гонку. Шарль заслуговував на перемогу. Нам пощастило. У цього хлопця попереду багато перемог, – сказав Льюїс.

Не фінішували у гонці Ніко Хюлькенберг, Даніель Ріккьярдо, Карлос Сайнс та Ромен Грожан.

Формула-1. Гран-прі Бахрейна

1. Льюїс Хемільтон (Mersedes)

2. Валттері Боттас (Mersedes) — +2.980

3. Шарль Леклер (Ferrari) — +6.131

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +6.408

5. Себастьян Феттель (Ferrari) — +36.068

6. Ландо Норріс (McLaren) — +45.754

7. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +47.470

8. П’єр Гаслі (Red Bull) — +58.094

9. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) — +1.02,697

10. Серхіо Перес (Racing Point) — +1.04,599

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Валттері Боттас 44 1. Mercedes AMG F1 87 2. Льюїс Хемілтон 43 2. Scuderia Ferrari 48 3. Макс Ферстаппен 27 3. Red Bull Racing 31 4. Шарль Леклер 26 4. Alfa Romeo 10 5. Себастьян Феттель 22 5. McLaren 8 6. Кімі Райкконен 10 6. Haas 8 7. Ландо Норріс 8 7. Renault Sport F1 6 8. Кевін Магнуссен 8 8. Scuderia Toro Rosso 3 9. Ніко Хюлькенберг 6 9. Racing Point 3 10. П’єр Гаслі 4 10. Williams 0

Третій етап Формули-1 Гран-прі Китаю пройде з 12 по 14 квітня.

До речі, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера — Мік дебютує на тестах F1.