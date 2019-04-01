Британець Льюїс Хемільтон виграв Гран-прі Бахрейна, а його партнер по Mersedes фінішував другим.
На міжнародному автодромі Сахір завершився другий етап Формули-1 Гран-прі Бахрейна.
Перемогу у гонці здобув пілот Mersedes Льюїс Хемільтон, друга сходинка дісталася його партнеру по команді Валттері Боттасу. До трійки найкращих потрапив Шарль Леклер з Ferrari.
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Леклер довгий проміжок часу був у лідерах гонки, однак втратив позицію через поломку гібридної частини силової установки. Партнер Леклера по команді Себастьян Феттель фінішував п’ятим після розвороту, поломки переднього крила, і, як наслідок, зайвого піт-стопу.
The move that gave Lewis the lead on Sunday night in Bahrain.
And the wave of respect to the man who had dominated the race that accompanied it… #BahrainGP pic.twitter.com/grdD1bB1Yc
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 1 апреля 2019 г.
Після гонки Хемільтон зазначив, що йому відверто пощастило стати переможцем, а на тріумф у Бахрейні заслуговував Леклер:
— Неймовірне невезіння для Шарля. Він провів таку відмінну гонку. Шарль заслуговував на перемогу. Нам пощастило. У цього хлопця попереду багато перемог, – сказав Льюїс.
Не фінішували у гонці Ніко Хюлькенберг, Даніель Ріккьярдо, Карлос Сайнс та Ромен Грожан.
Формула-1. Гран-прі Бахрейна
- 1. Льюїс Хемільтон (Mersedes)
- 2. Валттері Боттас (Mersedes) — +2.980
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) — +6.131
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +6.408
- 5. Себастьян Феттель (Ferrari) — +36.068
- 6. Ландо Норріс (McLaren) — +45.754
- 7. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) — +47.470
- 8. П’єр Гаслі (Red Bull) — +58.094
- 9. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) — +1.02,697
- 10. Серхіо Перес (Racing Point) — +1.04,599
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Валттері Боттас
|44
|1.
|Mercedes AMG F1
|87
|2.
|Льюїс Хемілтон
|43
|2.
|Scuderia Ferrari
|48
|3.
|Макс Ферстаппен
|27
|3.
|Red Bull Racing
|31
|4.
|Шарль Леклер
|26
|4.
|Alfa Romeo
|10
|5.
|Себастьян Феттель
|22
|5.
|McLaren
|8
|6.
|Кімі Райкконен
|10
|6.
|Haas
|8
|7.
|Ландо Норріс
|8
|7.
|Renault Sport F1
|6
|8.
|Кевін Магнуссен
|8
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|3
|9.
|Ніко Хюлькенберг
|6
|9.
|Racing Point
|3
|10.
|П’єр Гаслі
|4
|10.
|Williams
|0
Третій етап Формули-1 Гран-прі Китаю пройде з 12 по 14 квітня.
До речі, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера — Мік дебютує на тестах F1.