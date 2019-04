На міжнародному автодромі Сахір завершився другий етап Формули-1 Гран-прі Бахрейна.

Перемогу у гонці здобув пілот Mersedes Льюїс Хемільтон, друга сходинка дісталася його партнеру по команді Валттері Боттасу. До трійки найкращих потрапив Шарль Леклер з Ferrari.

Леклер довгий проміжок часу був у лідерах гонки, однак втратив позицію через поломку гібридної частини силової установки. Партнер Леклера по команді Себастьян Феттель фінішував п’ятим після розвороту, поломки переднього крила, і, як наслідок, зайвого піт-стопу.

The move that gave Lewis the lead on Sunday night in Bahrain.

And the wave of respect to the man who had dominated the race that accompanied it… #BahrainGP pic.twitter.com/grdD1bB1Yc

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 1 апреля 2019 г.