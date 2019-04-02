Колишній футболіст криворізького Гірняка Сергій Довбун трагічно загинув.

Екс-футболіст криворізького Гірняка Сергій Довбун пішов з життя у віці 28-ми років.

— Футбольний клуб Гірник з болем в серці повідомляє про трагічний відхід з життя свого екс-футболіста 2012-2014 рр. Сергія Довбуна, – говориться у заяві Гірника.

Причина загибелі футболіста не повідомляється.

Зазначається, що гравець лише у минулому місяці відсвяткував своє день народження.

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За Гірник Сергій Довбун виступав у період з 2012 по 2014 рік. В інших професійних командах футболіст не грав.

Нагадаємо, почесний президент Манчестер Сіті Бернард Гелфорд пішов з життя на 78-му році.

Джерело: FC Gornyak