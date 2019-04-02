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Факти / Спорт

Не Роналду! Названо найвисокооплачуванішого футболіста світу

France Football оприлюднив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу у сезоні 2018/19.

Бейл, Месси, Неймар

Найвисокооплачуванішим футболістом світу у сезоні 2018/19 став форвард каталонської Барcелони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Футболіст заробляє понад €7 млн на місяць, а загальний дохід гравця блаугранас склав €130 млн на рік.

Другий у рейтингу йде форвард Ювентуса Криштіану Роналду. Португалець заробив €113 млн. До трійки лідерів потрапив футболіст французького ПСЖ бразилець Неймар, який заробив €91.5 млн.

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До топ-5 рейтингу також увійшли форвард Атлетико Антуан Грізманн (€44 млн) та форвард Реала Гарет Бейл (€40.2 млн).

В рейтингу вказані суми, в які входить зарплата, бонуси та інші доходи.

Нагадаємо, Динамо увійшло в топ-20 найбільш легендарних клубів світу за рейтингом France Football.

Джерело: France Football

Фото: Dreamstime

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