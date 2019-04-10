Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Барселону в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Манчестер Юнайтед — Барселона – 0:1

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Лінделоф, Смоллінг, Яен, Погба, Мактомінай, Фред, Решфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68), Дало (Лінгард, 74).

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Піке, Ленгле, Альба, Артур (Роберто, 66), Бускетс (Алена, 90+3), Ракітіч, Мессі, Суарес, Коутіньйо (Відаль, 65).

Голи: Шоу, 12 (ав.)

Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі каталонську Барселону в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на Олд Траффорд і завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Єдиний гол у зустрічі забили на 12-й хвилині. Автоголом відзначився захисник червоних дияволів Люк Шоу. М’яч після удару головою від Луїса Суареса летів у напрямку воріт, однак потрапив у груди гравцю манкуніанців і залетів у ворота.

Матч-відповідь команд відбудеться 16 квітня на Камп Ноу.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед — Барселона.