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Факти / Спорт

Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка

В’ячеслав Шевчук покинув пост головного тренера донецького Олімпіка.

Вячеслав Шевчук

В’ячеслав Шевчук вирішив покинути пост головного тренера донецького Олімпіка.

39-річний спеціаліст очолив клуб у жовтні 2018 року, змінивши на цій посаді Романа Санжара.

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Під його керівництвом Олімпік не зумів потрапити у верхню шістку УПЛ і наразі посідає десяту сходинку турнірної таблиці.

Шевчук вже попрощався з футболістами.

У семи поєдинках після зимової паузи команда не змогла здобути жодної перемоги, поступившись у п’яти матчах.

Раніше стали відомі списки першої та другої шістки чемпіонату України з футболу.

Джерело: ФК Олімпік

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