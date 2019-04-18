Форвард Ювентуса Криштіану Роналду роздумує про зміну клубної прописки.

Сезон-2019/20 може стати останнім для португальського форварда Криштіану Роналду в Ювентусі.

Після сенсаційного вильоту Старої сеньйори з Ліги чемпіонів відносини 34-річного футболіста з керівництвом клубу значно погіршилися.

Також Роналду не відпрацьовуватиме контракт з Юве до 2022 року.

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Сторони взаємно розчарувалися в результатах поточного сезону.

Чинна угода Кріштіану з туринцями розрахована до літа 2022-го року. У поточному сезоні на рахунку Роналду 26 голів і 12 ассистів в 38 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

До речі, Аякс перервав блискучу серію Роналду в Лізі чемпіонів.

Джерело: Sport.es