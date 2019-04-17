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Факти / Спорт

Аякс перервав блискучу серію Роналду в Лізі чемпіонів

Криштіану Роналду не зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів вперше за дев’ять років.

Роналду плачет

Туринський Ювентус припинив боротьбу за трофей Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, поступившись нідерландському Аяксу.

Виліт Старої сеньйори на стадії чвертьфіналу ЛЧ підпсував статистику форварду туринців Криштіану Роналду.

Дивіться: Барселона розгромила МЮ на Камп Ноу і вийшла до 1/2 фіналу ЛЧ

До вильоту туринців португалець дев’ять років поспіль грав в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. У сезоні-2009/10 Реал вилетів з єврокубку, поступившись Ліону.

У свою чергу, Аякс вперше за 22 роки пробився до півфіналу ЛЧ.

Фото: Getty Images

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