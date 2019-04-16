Аякс переміг Ювентус у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів італійський Ювентус приймав вдома Аякс. Зустріч пройшла на стадіоні Альянц-Ювентус і завершилася перемогою голландців 2:1.

На 28 хвилині рахунок відкрив Ювентус завдяки забитому м’ячу Кріштіану Роналду, але всього лише через 6 хвилин рахунок зрівняв Донні Ван де Бек.

Читайте: Фанатське божевілля в Амстердамі: 140 затриманих, вилучені сокири та феєрверки під готелем Юве

На 67 хвилині Матейс де Лігт виводить свою команду вперед, обігруючи відразу двох гравців Ювентуса.

Таким чином Аякс виходить до півфіналу Ліги чемпіонів і зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенгем.

Нагадаємо, 11 квітня Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.