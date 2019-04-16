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Факти / Спорт

Роналду забив, але не врятував! Аякс вийшов в 1/2 фіналу ЛЧ

Аякс переміг Ювентус у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Роналду забив, але не врятував! Аякс вийшов в 1/2 фіналу ЛЧ

У матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів італійський Ювентус приймав вдома Аякс. Зустріч пройшла на стадіоні Альянц-Ювентус і завершилася перемогою голландців 2:1.

На 28 хвилині рахунок відкрив Ювентус завдяки забитому м’ячу Кріштіану Роналду, але всього лише через 6 хвилин рахунок зрівняв Донні Ван де Бек.

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На 67 хвилині Матейс де Лігт виводить свою команду вперед, обігруючи відразу двох гравців Ювентуса.


Таким чином Аякс виходить до півфіналу Ліги чемпіонів і зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенгем.

Нагадаємо, 11 квітня Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Getty Images

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