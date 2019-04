Футболісти Аякса шалено відсвяткували вихід до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши на Альянц-Стедіум туринський Ювентус.

Для аяксидів вихід до стадії 1/2 фіналу ЛЧ став першим з 1997 року.

Дивіться: Роналду забив, але не врятував! Аякс вийшов в 1/2 фіналу ЛЧ

Вже у роздягальні після матчу підопічні Еріка тен Гага влаштували незвичні танці. Гравці кричали, стрибали та обливалися шампанським. А сербський хавбек клубу Душан Тадіч вирішив потанцювати з кошиком для брудної білизни.

This will restore your faith in football

Onana and Tadic lead the celebrations after claiming another heavyweight scalp in Turin

Inside the Ajax dressing room pic.twitter.com/UHPyXOoZ0i

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 16 апреля 2019 г.