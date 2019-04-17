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Факти / Спорт

Шалені танці аяксидів! Що творилося у роздягальні Аякса після проходу Ювентуса

Футболісти нідерландського Аякса не стримували своїх емоцій після перемоги над туринським Ювентусом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс прошел в 1/2 финала ЛЧ

Футболісти Аякса шалено відсвяткували вихід до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши на Альянц-Стедіум туринський Ювентус.

Для аяксидів вихід до стадії 1/2 фіналу ЛЧ став першим з 1997 року.

Дивіться: Роналду забив, але не врятував! Аякс вийшов в 1/2 фіналу ЛЧ

Вже у роздягальні після матчу підопічні Еріка тен Гага влаштували незвичні танці. Гравці кричали, стрибали та обливалися шампанським. А сербський хавбек клубу Душан Тадіч вирішив потанцювати з кошиком для брудної білизни.

Перемігши Ювентус, Аякс перервав блискучу серію Роналду в Лізі чемпіонів.

ФотоAFC Ajax

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