Професійний канадський гірськолижник Дейв Тредвей загинув в результаті нещасного випадку.

Канадський гірськолижник Дейв Тредвей загинув в результаті нещасного випадку.

Трагедія сталася у місті Пембертон, провінції Британська Колумбія у Канаді.

Згідно з офіційною інформацією, Тредвей провалився в ущелину і впав з висоти 30 метрів.

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Рятувальники швидко прибули на місце події та знайшли спортсмена, однак той аже не подавав ознак життя.

У спортсмена залишилися вагітна дружина та двоє маленьких дітей.

Раніше колишній футболіст криворізького Гірняка Сергій Довбун трагічно загинув.