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Факти / Спорт

У Шотландії застрелили боксера та актора з фільму Т2 Трейнспоттінг

Актора з фільму Т2 Трейнспоттінг Бредлі Велша застрелили біля свого дому в центрі Единбургу.

Брэдли Уэлш

Боксер та актор Бредлі Велш був вбитий 17 квітня у шотландському Едінбурзі. Його застрелили близько 20.00 за місцевим часом в одному з центральних районів міста – Вест-Енді.

Нападник вистрелив Велшу в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці після прибуття медиків.

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Бредлі Велшу було 42 роки. У минулому він професійно займався боксом, а в 2009-му знявся в документальному серіалі Danny Dyer’s Deadliest Men, який розповідає про найнебезпечніших людей у Великій Британії.

Популярність йому принесли зйомки у британській трагікомедії від режисера Денні Бойла Т2 Трейнспоттінг, що є продовженням культової стрічки На голці (1996).

Раніше боєць ММА Матеус Фернандес помер після нокаута від передозування наркотиків.

Фото: Rex/Shutterstock

Джерело: The Guardian

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