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Факти / Спорт

Динамо відмовило Наполі у трансфері Циганкова за €18 млн

Київське Динамо відхилило пропозицію італійського Наполі щодо трансферу віце-капітана команди Віктора Циганкова.

Виктор Циганков

Київське Динамо відмовилося вести перемовини з італійським Наполі щодо трансферу хавбека біло-синіх Віктора Циганкова.

Адзуррі запропонували Динамо за молодого вінгера €18 млн. Однак президент клубу Ігор Суркіс відмовився навіть розглядати пропозицію і відразу відмовив.

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Чинний контракт 21-річного українця з Динамо розрахований до липня 2023 року.

У нинішньому сезоні Циганков провів 45 поєдинків за Динамо, відзначившись 18 голами та 16 асистами.

До речі, півзахисник Генка Руслан Маліновський може продовжити кар’єру в італійському Наполі.

Джерело: Football.ua

Фото: Dreamstime

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