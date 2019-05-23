У компенсований час матчу між Шахтарем та Динамо стався кумедний епізод за участю Дениса Бойка та Тете.
Під час центрального матчу 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (1:1) стався кумедний епізод.
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За рахунку 1:1 вже у компенсований час хавбек гірників Тете міг оформити дубль та вирвати перемогу для своєї команди у матчі. Та бразилець пробив неточно і м’яч попав у штангу.
Після промаху голкіпер киян Денис Бойко вирішив жартівливо відшльопати бразильця по сідницях просто на полі.
У соціальних мережах жартують, що саме так бразилець пройшов посвяту в чемпіонаті української Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України у сезоні 2018/19.
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