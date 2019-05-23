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Факти / Спорт

Посвятив в УПЛ: Бойко відшльопав гравця Шахтаря по сідницях

У компенсований час матчу між Шахтарем та Динамо стався кумедний епізод за участю Дениса Бойка та Тете.

Денис Бойко

Під час центрального матчу 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (1:1) стався кумедний епізод.

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За рахунку 1:1 вже у компенсований час хавбек гірників Тете міг оформити дубль та вирвати перемогу для своєї команди у матчі. Та бразилець пробив неточно і м’яч попав у штангу.

Після промаху голкіпер киян Денис Бойко вирішив жартівливо відшльопати бразильця по сідницях просто на полі.

У соціальних мережах жартують, що саме так бразилець пройшов посвяту в чемпіонаті української Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України у сезоні 2018/19.

Фото: Dreamstime

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